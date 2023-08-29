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Реки в Улан-Удэ вернулись на пойму

Реки в Улан-Удэ вернулись на пойму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Селенга за сутки снизилась ещё на 8 сантиметров

Селенга в столице Бурятии продолжает отступать. По данным на 29 августа, она опустилась ещё на 8 сантиметров – до 195, а Уда – на 1, до 211. Таким образом, обе реки вернулись на пойму. 

Главный приток Байкала в Новоселенгинске сейчас выше неё на 30, в Кабанске – на 41 сантиметр.

У Уды в Удинске этот показатель составляет 4 см, у реки Баргузин в одноимённом селе – 40. Уровень самого Байкала – 457,09 метра по тихоокеанской системе высот. 

Как сообщал «Байкал-Daily», «большая вода» городу пока не грозит, но людям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба бетоном или засыпать песком.



реки Уда Селенга

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