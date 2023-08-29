Реки в Улан-Удэ вернулись на пойму

Селенга за сутки снизилась ещё на 8 сантиметров
Селенга в столице Бурятии продолжает отступать. По данным на 29 августа, она опустилась ещё на 8 сантиметров – до 195, а Уда – на 1, до 211. Таким образом, обе реки вернулись на пойму.
Главный приток Байкала в Новоселенгинске сейчас выше неё на 30, в Кабанске – на 41 сантиметр.
У Уды в Удинске этот показатель составляет 4 см, у реки Баргузин в одноимённом селе – 40. Уровень самого Байкала – 457,09 метра по тихоокеанской системе высот.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, «большая вода» городу пока не грозит, но людям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба бетоном или засыпать песком.
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