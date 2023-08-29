В Улан-Удэ осуждённые нарисовали на камнях Байкал

Для женщин провели творческий мастер-класс
В улан-удэнской исправительной колонии №7 с осуждёнными провели мастер-класс по рисованию на камнях. Темой стало озеро Байкал.
Перед началом занятия начальник отряда рассказала о происхождении самого глубокого озера и показала фотографии пейзажей, а после осуждённые нанесли их на камни с помощью красок.
По словам осуждённой, роспись камней успокаивает, расслабляет, наносить краски на текстуру камня просто и приятно, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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