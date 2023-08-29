Её пообещали провести для всех классов без исключения
Жители села Баргузин забили тревогу из-за слухов об отмене торжественной линейки в честь Дня знаний в местной средней школе. Недавно появилась информация, что из-за неготовности стадиона мероприятие якобы проведут только для учеников первых и одиннадцатых классов.
- А как же остальные? Нельзя ли провести линейку на площади, но зато для всех? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Директор Баргузинской СОШ Алексей Молчанов сообщил, что праздничная линейка, по традиции, пройдёт на школьном стадионе 1 сентября «с участием всех учащихся и их родителей».
В селе Бурятии развеяли слухи об отмене школьной линейки для большинства учеников
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