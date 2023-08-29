В Улан-Удэ дети рискуют покалечиться на площадке за 23 миллиона рублей

Ещё в конце мая представители регионального отделения Народного фронта проинспектировали три детские игровые зоны, которые появились в прошлом году на улице Профсоюзная, 33-40 в центре Улан-Удэ, а также в 113 микрорайоне. Итоги проверки оказались неутешительными. На площадках во дворах домов нашли следы вандализма, а в песочницах почему-то не оказалось песка.
Детская зона в 113 квартале неровная. Резиновое покрытие там повреждено, а оборудование нуждается в ремонте. Рядом находится ров с торчащей арматурой, причём сразу в нескольких местах. Это угрожает безопасности ребятишек. На уличных тренажёрах отсутствуют педали.
Все замечания тогда направили в администрацию Улан-Удэ. Однако недочёты, судя по всему, так и не устранили. Недавно местные жители сообщили «фронтовикам», что площадка стала ещё опаснее. Общественники напомнили: она в своё время обошлась 23 миллиона рублей. «Это самый большой игровой комплекс в Бурятии», – рассказали накануне в Народном фронте.
В начале июня в другой игровой зоне – на улице Минина – произошёл несчастный случай. Ребёнок попытался ухватиться за острый железный бортик деформированной горки и ему в итоге отрезало палец. На катушке даже остались следы крови.
Как выяснилось, площадка, которую ещё в 2014 году оборудовал на грантовые средства местный ТОС, заброшена – за ней никто не следит, а рядом находятся ЛЭП и автодорога. Общественники предположили, что объект построили на муниципальной земле без согласования с мэрией.
Ситуацию вскоре прокомментировали в администрации Железнодорожного района. Там подтвердили: площадку установили на средства, которые ТОС «Сарана» выиграл в республиканском конкурсе.
- Сейчас она тоже находится на балансе ТОС. Её осмотр проводился при обследовании детских площадок весной этого года. Дефектов на момент обследования не было, – заявили в Железнодорожной администрации.
Акт проверяющие составлять не стали, поскольку эта детская зона не относится к муниципальной собственности. После ЧП доступ туда ограничили, а вскоре горку снесли.