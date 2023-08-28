Бурятские НКО и бюджетные организации приглашают на конкурс грантов

На общественные проекты для детей и подростков можно получить до 500 тысяч рублей



В России продолжается отбор заявок на грантовый конкурс фонда Тимченко «Среда возможностей». К участию приглашают НКО и бюджетные организации Бурятии в том числе учреждения профессионального образования, дома культуры, библиотеки, музеи, молодёжные центры, малокомплектные школы и детские сады.



- Цель конкурса – поиск и поддержка комплексных долгосрочных проектов для повышения уровня благополучия детей и подростков на малых территориях. НКО и бюджетные организации Дальнего Востока, могут получить на реализацию своих проектов до 500 тыс. рублей. Этот конкурс проводится впервые и важно, чтобы наши неравнодушные граждане смогли принять участие и реализовать социальные проекты на малых территориях регионов Дальнего Востока, – призывают организаторы конкурса.



В конкурсе четыре номинации: проекты для детей до 6 лет, проекты для детей 7 — 13 лет, проекты для детей 14-18 лет, проекты без ограничений по возрасту.



Конкурс «Среда возможностей» по ДФО проводит единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия).



Приём заявок продлится до 24 сентября 2023 года включительно. Победители будут объявлены 31 октября, а проекты-победители начнут реализовывать с 10 ноября.



Подробнее о конкурсе на сайте фонда: https://contest.timchenkofoundation.org/.

