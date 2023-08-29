Олимпийские чемпионки встретятся с улан-удэнцами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они ответят на вопросы любителей плавания



1 сентября в Улан-Удэ состоится встреча с олимпийскими чемпионками по синхронному плаванию, сообщили в министерстве спорта Бурятии.



- Если вы любите спорт и восхищаетесь российскими синхронистками, или просто хотите фото и автограф от именных спортсменок, тогда эту встречу нельзя пропустить, - отметили в минспорта.



Трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, четырёхкратная чемпионка мира Варвара Субботина, двукратная чемпионка мира Майя Дорошко проведут мотивационную встречу, где ответят на все интересующиеся вопросы, раскроют секреты и поделятся увлекательными историями.



Встреча пройдёт с 16:00 до 17:30 в Физкультурно-спортивном комплексе.



Вход свободный.



Возрастное ограничение 6+

