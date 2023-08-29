Воздух прогреется до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике переменная облачность, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +23,+28, местами +17,+22.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков, утром туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии кратковременные дожди
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