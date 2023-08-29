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В Забайкалье на месте ликвидированных свалок зазеленела трава

В Забайкалье на месте ликвидированных свалок зазеленела трава
Общество,  Фото:пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья
Площадь первого рекультивированного участка составила 10,9 гектара, второго - около 6 гектаров

В Забайкальском крае ликвидировали две свалки в городе Борзе. На их местах проведена система дегазации, уложены экоматы и на сегодняшний день вся площадь заросла травой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Площадь первого рекультивированного участка составила 10,9 гектара. Ликвидировано более 280 тысяч кубометров отходов. Работы по ликвидации свалки начались в марте 2022 года и завершились по плану в июне этого года. 28 июня 2023 года получено заключение ЦЛАТИ по Иркутской области о соответствии исследованных проб подземной воды, атмосферного воздуха, почвы (грунта) действующим санитарным нормам и отсутствии превышения концентраций загрязняющих веществ, - сообщила начальник отдела по обращению с ТКО Тамара Микаелян.


Вторая свалка убрана досрочно. Площадь свалки - около 6 гектаров. На этой территории за годы эксплуатации объекта накопилось 150 тысяч тонн мусора. Работы выполнялись в 2023 году.

Общая стоимость ликвидации двух свалок составляет 748 миллионов рублей, из них из федерального бюджета - 680 миллионов рублей.

Позитивные изменения экологической ситуации в городе коснутся 30 тысяч человек. Свалки находились в черте города вблизи с жилыми домами и общеобразовательной школой. Более того, из-за несанкционированного размещения на свалках золошлаковых отходов и иного мусора на свалках постоянно возникали возгорания отходов.

 

Забайкальский край экология свалка

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