В Забайкалье на месте ликвидированных свалок зазеленела трава















В Забайкальском крае ликвидировали две свалки в городе Борзе. На их местах проведена система дегазации, уложены экоматы и на сегодняшний день вся площадь заросла травой, сообщает пресс-служба регионального правительства.- Площадь первого рекультивированного участка составила 10,9 гектара. Ликвидировано более 280 тысяч кубометров отходов. Работы по ликвидации свалки начались в марте 2022 года и завершились по плану в июне этого года. 28 июня 2023 года получено заключение ЦЛАТИ по Иркутской области о соответствии исследованных проб подземной воды, атмосферного воздуха, почвы (грунта) действующим санитарным нормам и отсутствии превышения концентраций загрязняющих веществ, - сообщила начальник отдела по обращению с ТКО Тамара Микаелян.Вторая свалка убрана досрочно. Площадь свалки - около 6 гектаров. На этой территории за годы эксплуатации объекта накопилось 150 тысяч тонн мусора. Работы выполнялись в 2023 году.Общая стоимость ликвидации двух свалок составляет 748 миллионов рублей, из них из федерального бюджета - 680 миллионов рублей.Позитивные изменения экологической ситуации в городе коснутся 30 тысяч человек. Свалки находились в черте города вблизи с жилыми домами и общеобразовательной школой. Более того, из-за несанкционированного размещения на свалках золошлаковых отходов и иного мусора на свалках постоянно возникали возгорания отходов.