В Улан-Удэ родилась девочка весом менее полкилограмма

Рост малышки составил всего 28 см



За неделю – с 21 по 27 августа – в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ состоялось 94 родов. На свет появилось 97 детей, из которых 52 девочки и 42 мальчика. В том число родилось три двойни.



Самым крупным малышом оказался мальчик, который родился 22 августа. Его вес составил 4530 граммов, рост – 57 см.



Самым маленьким новорождённым стала девочка. Малышка родилась 26 августа с весом всего 486 граммов, ростом 28 см.



Больше всего родов состоялось 25 августа. В этот день состоялось 19 родов, в том числе родилась одна двойня.

