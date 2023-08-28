Рост малышки составил всего 28 см
За неделю – с 21 по 27 августа – в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ состоялось 94 родов. На свет появилось 97 детей, из которых 52 девочки и 42 мальчика. В том число родилось три двойни.
Самым крупным малышом оказался мальчик, который родился 22 августа. Его вес составил 4530 граммов, рост – 57 см.
Самым маленьким новорождённым стала девочка. Малышка родилась 26 августа с весом всего 486 граммов, ростом 28 см.
Больше всего родов состоялось 25 августа. В этот день состоялось 19 родов, в том числе родилась одна двойня.
В Улан-Удэ родилась девочка весом менее полкилограмма
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