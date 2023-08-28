28 августа

27 августа

Популярное

В Улан-Удэ родилась девочка весом менее полкилограмма

В Улан-Удэ родилась девочка весом менее полкилограмма
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рост малышки составил всего 28 см

За неделю – с 21 по 27 августа – в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ состоялось 94 родов. На свет появилось 97 детей, из которых 52 девочки и 42 мальчика. В том число родилось три двойни.

Самым крупным малышом оказался мальчик, который родился 22 августа. Его вес составил 4530 граммов, рост – 57 см.

Самым маленьким новорождённым стала девочка. Малышка родилась 26 августа с весом всего 486 граммов, ростом 28 см.

Больше всего родов состоялось 25 августа. В этот день состоялось 19 родов, в том числе родилась одна двойня.  
дети новорожденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19
В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19
Общество, 28.08.2023
В новом здании будут учиться дети с 1 по 11 класс
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
Общество, 28.08.2023
Раньше ради подачи заявки в Минкультуры РФ надо было ехать в Москву
В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса
В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса
Общество, 28.08.2023
В республике пока выявлен только один случай
В столице Бурятии введут однодневный сухой закон
В столице Бурятии введут однодневный сухой закон
Общество, 28.08.2023
В День знаний в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
Общество, 28.08.2023
Ради неё придётся снести несколько зданий

Столице Бурятии пока не грозит большая вода
Столице Бурятии пока не грозит большая вода
Общество, 28.08.2023
Впрочем, жителям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба
В Бурятии пострадавшие от массового отравления в лагере идут на поправку
В Бурятии пострадавшие от массового отравления в лагере идут на поправку
Общество, 28.08.2023
После эпидрасследования будут выявлены виновные лица
В Бурятии не оказалось «радиоактивной» рыбы из Японии
В Бурятии не оказалось «радиоактивной» рыбы из Японии
Общество, 28.08.2023
Её вовсю ищут в магазинах и точках общепита
Большинство улан-удэнцев запомнили своих первых учителей
Большинство улан-удэнцев запомнили своих первых учителей
Общество, 28.08.2023
Их имена не смогли назвать только 3% горожан

От гриппа решили привить не менее 60% жителей Бурятии
От гриппа решили привить не менее 60% жителей Бурятии
Общество, 28.08.2023
Активная фаза вакцинации начнётся уже совсем скоро

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^