Раньше ради подачи заявки в Минкультуры РФ надо было ехать в Москву
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через портал госуслуг. Раньше эта процедура проходила только очно.
- Подать заявку на киносубсидию теперь можно через портал «Госуслуги» в разделе «Субсидии и гранты от государства». Кинематографистам из регионов это очень упростит жизнь, так как раньше ради подачи заявки в минкультуры РФ надо было ехать в Москву, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.
В заявке нужно рассказать об организации и проекте, а также указать запрашиваемую сумму. Пакет документов можно отправить онлайн.
Отбор будет проходить в три этапа: проверка документов, оценка экспертов и защита проекта.
Также на портале «Госуслуги» можно подать и на другие гранты от министерства культуры РФ по другим направлениям.
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
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