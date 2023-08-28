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Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»

Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
Общество, 
Раньше ради подачи заявки в Минкультуры РФ надо было ехать в Москву

Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через портал госуслуг. Раньше эта процедура проходила только очно.

- Подать заявку на киносубсидию теперь можно через портал «Госуслуги» в разделе «Субсидии и гранты от государства». Кинематографистам из регионов это очень упростит жизнь, так как раньше ради подачи заявки в минкультуры РФ надо было ехать в Москву, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

В заявке нужно рассказать об организации и проекте, а также указать запрашиваемую сумму. Пакет документов можно отправить онлайн.

Отбор будет проходить в три этапа: проверка документов, оценка экспертов и защита проекта.

Также на портале «Госуслуги» можно подать и на другие гранты от министерства культуры РФ по другим направлениям.

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