Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»

Раньше ради подачи заявки в Минкультуры РФ надо было ехать в Москву



Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через портал госуслуг. Раньше эта процедура проходила только очно.



- Подать заявку на киносубсидию теперь можно через портал «Госуслуги» в разделе «Субсидии и гранты от государства». Кинематографистам из регионов это очень упростит жизнь, так как раньше ради подачи заявки в минкультуры РФ надо было ехать в Москву, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.



В заявке нужно рассказать об организации и проекте, а также указать запрашиваемую сумму. Пакет документов можно отправить онлайн.



Отбор будет проходить в три этапа: проверка документов, оценка экспертов и защита проекта.



Также на портале «Госуслуги» можно подать и на другие гранты от министерства культуры РФ по другим направлениям.



