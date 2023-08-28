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Диких животных Бурятии вакцинируют от бешенства

Диких животных Бурятии вакцинируют от бешенства
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Вакцинация продлится до 8 сентября

В Бурятии с 28 августа стартовала плановая иммунизация против бешенства диких животных вакциной «Рабистав». Раскладка брикетов-приманок с вакциной проводится вручную в местах обитания диких плотоядных животных.

- Раскладка вакцины обеспечивает попадание не менее, чем 10 брикетов на каждый реальный и потенциальный норный участок. Типичный радиус норного участка у лисицы при хорошей кормовой базе не превышает 500 метров, - сообщили в Бурприроднадзоре.

Работа по вакцинации проводится государственными инспекторами Бурприроднадзора совместно с ветеринарными работниками.

Жителей республики убедительно просят при обнаружении не трогать руками приманку, которая представляет собой брикет темно-коричневого цвета со специфическим запахом.


Бешенство – неизлечимо. Наиболее эффективным методом профилактики этого заболевания является вакцинация.

Осенняя вакцинация продлится до 8 сентября. Специалисты распределят более 150 тысяч доз, в ходе вакцинации будет пройдено более 7 тысяч километров в районах республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Усть-Киран Кяхтинского района ввели 60-дневный карантин по бешенству. Здесь 10 августа подростки обнаружили труп лисицы – анализы показали, что она погибла от бешенства. Два случая бешенства в августе были зафиксированы в селе Калёново Иволгинского района республики, где также введён режим карантина.

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