Разноцветные огни будут красоваться два часа
Телевышка в Улан-Удэ засияет разноцветными огнями и словами поздравлений «С Днём знаний», сообщили в администрации города.
Увидеть праздничную иллюминацию горожане смогут 1 сентября с 20:30 до 23:30 (возрастное ограничение 0+).
Раньше 163-метровая телебашня транслировала для улан-удэнцев телерадиопрограммы, теперь она сияет разноцветными огнями. На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены – сияние, переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.
В Улан-Удэ телевышку подсветят ко Дню знаний
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