28 августа

27 августа

Популярное

В Улан-Удэ телевышку подсветят ко Дню знаний

В Улан-Удэ телевышку подсветят ко Дню знаний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разноцветные огни будут красоваться два часа

Телевышка в Улан-Удэ засияет разноцветными огнями и словами поздравлений «С Днём знаний», сообщили в администрации города.

Увидеть праздничную иллюминацию горожане смогут 1 сентября с 20:30 до 23:30 (возрастное ограничение 0+).

Раньше 163-метровая телебашня транслировала для улан-удэнцев телерадиопрограммы, теперь она сияет разноцветными огнями. На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены – сияние, переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.
день знаний 1 сентября

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Диких животных Бурятии вакцинируют от бешенства
Диких животных Бурятии вакцинируют от бешенства
Общество, 28.08.2023
Вакцинация продлится до 8 сентября 
В Улан-Удэ телевышку подсветят ко Дню знаний
В Улан-Удэ телевышку подсветят ко Дню знаний
Общество, 28.08.2023
Разноцветные огни будут красоваться два часа 
Жителям Бурятии продолжают напоминать о безопасности на воде
Жителям Бурятии продолжают напоминать о безопасности на воде
Общество, 28.08.2023
Профилактические беседы по-прежнему проводятся 
Аграриям Забайкалья предстоит убрать урожай с площади 172 тыс гектаров
Аграриям Забайкалья предстоит убрать урожай с площади 172 тыс гектаров
Общество, 28.08.2023
Погода в этом году в регионе была благоприятная для урожая
Волонтёр из Москвы помогла покрасить экотропу в Бурятии
Волонтёр из Москвы помогла покрасить экотропу в Бурятии
Общество, 28.08.2023
Девушка осталась в восторге от красот Тункинской долины 
«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию
«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию
Общество, 28.08.2023
Осуждённые будут шить трикотажную одежду 
В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории
В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории
Общество, 28.08.2023
«Здрайверы» выиграли в республиканском конкурсе «Лучший ТОС»
В Бурятии лесники сходили в гости к детям
В Бурятии лесники сходили в гости к детям
Общество, 28.08.2023
Они рассказали им о природе и лесных животных
В Бурятии рядом со школой построили большую спортплощадку
В Бурятии рядом со школой построили большую спортплощадку
Общество, 28.08.2023
Площадь составила 2000 квадратных метров
Бурятские НКО и бюджетные организации приглашают на конкурс грантов
Бурятские НКО и бюджетные организации приглашают на конкурс грантов
Общество, 28.08.2023
На общественные проекты для детей и подростков можно получить до 500 тысяч рублей
В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19
В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19
Общество, 28.08.2023
В новом здании будут учиться дети с 1 по 11 класс
В России отмечают День военного медика
В России отмечают День военного медика
Общество, 28.08.2023
Праздник был установлен в 1805 году
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
Общество, 28.08.2023
Раньше ради подачи заявки в Минкультуры РФ надо было ехать в Москву

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^