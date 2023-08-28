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Жителям Бурятии продолжают напоминать о безопасности на воде

Жителям Бурятии продолжают напоминать о безопасности на воде
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Профилактические беседы по-прежнему проводятся

Купальный сезон скоро завершается, однако профилактическая работа инспекторов ГИМС продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

С начала года сотрудники ведомства выходили в патрулирования 375 раз.

По словам специалистов, чаще всего трагедии на воде происходят: в местах, не предназначенных для купания; при заплывах в состоянии алкогольного опьянения; с детьми без присмотра взрослых.


безопасность на воде МЧС ГИМС

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