Жителям Бурятии продолжают напоминать о безопасности на воде

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Профилактические беседы по-прежнему проводятся



Купальный сезон скоро завершается, однако профилактическая работа инспекторов ГИМС продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



С начала года сотрудники ведомства выходили в патрулирования 375 раз.



По словам специалистов, чаще всего трагедии на воде происходят: в местах, не предназначенных для купания; при заплывах в состоянии алкогольного опьянения; с детьми без присмотра взрослых.





