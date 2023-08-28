В Забайкальском крае активно делают закрутки на зиму для осуждённых



Овощи консервируют в специальном цехе для консервации. Цех разделен на несколько участков: приёма и складирования овощей, предварительной обработки и измельчения овощей, термической обработки и стерилизации стеклянной тары, закатывания стеклянной тары, автоклавирования и упаковки готовой продукции.













В центре трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии №8 в посёлке Карымское Забайкальского края заготовят более 86 тонн овощей.- Исправительная колония №8 заключила контакт с УФСИН России по Забайкальскому краю на изготовление консервированной продукции овощей для питания спецконтингента. Сумма контакта составляет более восьми миллионов рублей, - сообщила пресс-служба ведомства.До первого октября необходимо успеть законсервировать около 86 тонн маринованных овощей – огурцов, моркови, свёклы и капусты. Основная часть овощей выращивается тут же, в исправительной колонии.– Вся выпущенная продукция имеет соответствующие сертификаты качества. Консервируем овощи уже не первый год, процесс отработан до автоматизма, – заявил начальник ИК-8 Алексей Кузнецов. – Отмечу, что учреждением также успешно освоено производство тушёной свинины.В цеху для консервации овощей работает сейчас 15 осуждённых, имеющих исковые требования. Цех работает круглосуточно, в три смены.