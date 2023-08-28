В столице Бурятии введут однодневный сухой закон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В День знаний в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь



В ближайшую пятницу, 1 сентября, в столице республики введут табу на розничную торговлю спиртным. Об этом напомнили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации.



Нарушителей пообещали отслеживать. Сухой закон в Улан-Удэ, помимо Дня знаний, также действует во время последних звонков в школах, в День защиты детей, в Сурхарбан и День города (отмечается в третью субботу июня). Кроме того, продажа спиртного под запретом ежедневно с 21:00 до 9:00. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню.



Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.