Ради неё придётся снести несколько зданий
В селе Курумкан появится новая поликлиника. Госэкспертиза Бурятии уже рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий и выдала положительное заключение на строительство. Это позволит улучшить качество медобслуживания населения.
Построят медучреждение в рамках программы «Бережливая поликлиника». «Представленный на экспертизу проект отвечает всем критериям», – отметил начальник Госэкспертизы РБ Николай Рузавин.
Само здание будет состоять из четырёх блоков разной этажности, а его общая площадь составит 5 353 квадратных метра. Возведут его на территории центральной районной больницы – ради этого придётся снести несколько старых построек.
В медучреждении разместится взрослая поликлиника, рассчитанная на 205 посещений в смену, и детская (на 45), дневной стационар на четыре койки, клинико-диагностическая, серологическая и паразитологическая лаборатории, кабинеты лучевой диагностики, хирургический и стоматологический блоки, отделение профилактики, блок узких специалистов, отделение акушерства и гинекологии и физиотерапии, административные кабинеты, бытовые помещения для сотрудников, подсобки и аптечный пункт.
Каждое структурное подразделение сделают изолированным – с отдельным входом. Однако планировочные решения позволят, к примеру, маленьким пациентам при необходимости посещать узких специалистов во взрослом отделении.
При отделке фасадов планируют применять современные эффективные материалы для ограждающих конструкций, а выразительность зданию придаст сочетание «сдержанных» цветов – белого, светло-серого, оранжевого и терракотового. Обойдётся строительство примерно в 880 миллионов рублей. Средства на это направят из республиканского бюджета.
В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
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