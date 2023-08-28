28 августа

27 августа

Популярное

В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов

В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
Общество, 
Ради неё придётся снести несколько зданий

В селе Курумкан появится новая поликлиника. Госэкспертиза Бурятии уже рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий и выдала положительное заключение на строительство. Это позволит улучшить качество медобслуживания населения.

Построят медучреждение в рамках программы «Бережливая поликлиника». «Представленный на экспертизу проект отвечает всем критериям», – отметил начальник Госэкспертизы РБ Николай Рузавин.

Само здание будет состоять из четырёх блоков разной этажности, а его общая площадь составит 5 353 квадратных метра. Возведут его на территории центральной районной больницы – ради этого придётся снести несколько старых построек.

В медучреждении разместится взрослая поликлиника, рассчитанная на 205 посещений в смену, и детская (на 45), дневной стационар на четыре койки, клинико-диагностическая, серологическая и паразитологическая лаборатории, кабинеты лучевой диагностики, хирургический и стоматологический блоки, отделение профилактики, блок узких специалистов, отделение акушерства и гинекологии и физиотерапии, административные кабинеты, бытовые помещения для сотрудников, подсобки и аптечный пункт.

Каждое структурное подразделение сделают изолированным – с отдельным входом. Однако планировочные решения позволят, к примеру, маленьким пациентам при необходимости посещать узких специалистов во взрослом отделении.

При отделке фасадов планируют применять современные эффективные материалы для ограждающих конструкций, а выразительность зданию придаст сочетание «сдержанных» цветов – белого, светло-серого, оранжевого и терракотового. Обойдётся строительство примерно в 880 миллионов рублей. Средства на это направят из республиканского бюджета. 

поликлиника медицина строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса
В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса
Общество, 28.08.2023
В республике пока выявлен только один случай
В столице Бурятии введут однодневный сухой закон
В столице Бурятии введут однодневный сухой закон
Общество, 28.08.2023
В День знаний в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
Общество, 28.08.2023
Ради неё придётся снести несколько зданий

Столице Бурятии пока не грозит большая вода
Столице Бурятии пока не грозит большая вода
Общество, 28.08.2023
Впрочем, жителям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба
В Бурятии пострадавшие от массового отравления в лагере идут на поправку
В Бурятии пострадавшие от массового отравления в лагере идут на поправку
Общество, 28.08.2023
После эпидрасследования будут выявлены виновные лица
В Бурятии не оказалось «радиоактивной» рыбы из Японии
В Бурятии не оказалось «радиоактивной» рыбы из Японии
Общество, 28.08.2023
Её вовсю ищут в магазинах и точках общепита
Большинство улан-удэнцев запомнили своих первых учителей
Большинство улан-удэнцев запомнили своих первых учителей
Общество, 28.08.2023
Их имена не смогли назвать только 3% горожан

От гриппа решили привить не менее 60% жителей Бурятии
От гриппа решили привить не менее 60% жителей Бурятии
Общество, 28.08.2023
Активная фаза вакцинации начнётся уже совсем скоро
Во дворе Иркутского суворовского училища установили самолёт Су-30
Во дворе Иркутского суворовского училища установили самолёт Су-30
Общество, 28.08.2023
Суворовское училище начнёт работу 1 сентября
Жители Бурятии получат детские пособия досрочно
Жители Бурятии получат детские пособия досрочно
Общество, 28.08.2023
Все выплаты им переведут в День знаний
Уходящее лето ещё порадует жителей Бурятии теплом
Уходящее лето ещё порадует жителей Бурятии теплом
Общество, 28.08.2023
Правда, по ночам будет довольно прохладно
За неделю в Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров
За неделю в Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров
Общество, 28.08.2023
В городе прочистили 240 метров канализации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^