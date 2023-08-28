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Столице Бурятии пока не грозит большая вода

Столице Бурятии пока не грозит большая вода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Впрочем, жителям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба

Благодаря тёплым, даже местами жарким дням, за последнюю неделю уровень воды в Селенге и Уде в столице Бурятии значительно снизился.

- На сегодня 8.00 утра в Улан-Удэ уровень воды составляет 203 см, снижение со вчерашнего дня – 1 см. На Уде уровень воды - 212 см, снижение – 1 см. В субботу река Селенга начала активное снижение. И снизилась ниже поймы, - сообщил зампредседателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Так, в июле (16 числа) максимальный уровень воды составлял 252 см, а в августе – 259 см (23 числа). После этого вода пошла на спад.

- Всего было подтоплено 53 земельных участка, из них 40 участков – грунтовыми водами, и 13 участков – речной водой. Также у нас на особом контроле находятся СНТ и ДНТ Левобережья – это «Судостроитель», «Весна», «Сибиряк», «Черемушки», «Дружба», и участки ИЖС Левобережья – переулок Новый, улицы Иволгинская, Судоремонтная, Блюхера, в которых отмечался выход грунтовых вод и СНТ «Ранет» на острове Богородский, - сообщил Дмитрий Фёдоров.

По его словам, на особом контроле находится цокольный этаж 44 школы. Там сейчас уровень воды составляет 37 см, максимальный уровень подтопления до этого был 45 см.

Также наблюдался выход воды в торговом центре «Форум» и в подвальных помещениях многоквартирных домов по улице Строителей, дома 36 и 40 и улице Дорожная. На дома подтопление никак не повлияло. После опыта подтопления 2021 года котельные этих домов были заранее перенесены в другое место, чуть повыше.

- Чуть не затопило автомобильную дорогу, ведущую в СНТ «Черёмушки». Была проведена отсыпка и отвод воды, сделали насыпь длиной 250 метров. Угрозы подтопления автомобильной дороги нет. Круглосуточно работает мобильный штаб. Мы консультируем людей, продолжаем информировать население по паводковой ситуации в вайбер-группах. Перенесли также две железобетонные опоры уличного освещения. Сейчас замеры уровня воды делаем раз в сутки, так как вода снизилась ниже поймы. В целом, прогноз по гидрологический ситуации благоприятный, будет продолжаться снижение, - сообщил Дмитрий Фёдоров

На особом контроле по-прежнему находится процесс берегоразрушения возле Степной Протоки.

- Сейчас все равно период высокой воды ещё сохраняется, поэтому жителям города, особенно жителям Левобережья и СНТ «Ранет», необходимо укрепить свои подвалы и погреба бетоном или засыпать песком. Так как в связи с выходом грунтовых вод фундамент дома с неукреплённым подвалом может быть разрушен. Время укрепить подвал пока есть, - рекомендовали в комитете по ЧС.

Если жители подтопленных участков используют воду из скважин, то её лучше кипятить. Подвоз воды в районе этих участков будет осуществляться ближайшие три дня.

- Чтобы везде ушла грунтовая вода, нужно, чтобы уровень Селенги снизился до 1,7 метров. Если будет сохраняться хорошая погода, то это произойдёт к концу недели, - резюмировал Дмитрий Фёдоров.

подтопление

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