После эпидрасследования будут выявлены виновные лица
В Бурятии пострадавшие от массового отравления в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский Бор» пошли на поправку. Заболевание у них прошло в лёгкой форме, а новых случаев отравления не зафиксировано. Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- Инкубационный период норовирусной инфекции протекает в лёгкой форме. Быстро начинается и быстро заканчивается. Уже через два дня практические симптомы исчезают, медицинские работники наблюдают за этим. Наблюдение завершено, все здоровы, новых жалоб не предъявляют. В очаге была проведена заключительная дезинфекция, генеральная уборка, по продуктам будет новый завоз. Новых рисков мы не видим, но коллективу пищеблока нужно принять меры об усилении контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, - отметила Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», массовое отравление в лагере «Байкальский Бор», что находится в Прибайкальском районе, произошло 23 августа. У детей разных возрастов начались тошнота и диарея, у некоторых поднялась температура. Всего заболели 28 человек.
Причина массового отравления – занос норовирусной инфекции, которая передавалась пищевым путём. В ходе эпидрасследования были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и др.
На сегодняшний день деятельность пищеблока и самого лагеря приостановлена.
После завершения эпидемиологического расследования будут приняты меры по выявлению виновных лиц. Всех причастных привлекут к административной ответственности за нарушение правил санитарно-эпидемиологических норм.
В Бурятии пострадавшие от массового отравления в лагере идут на поправку
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