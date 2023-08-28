Большинство улан-удэнцев запомнили своих первых учителей

Их имена не смогли назвать только 3% горожан



Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что подавляющее большинство – 97% жителей бурятской столицы – помнят, как зовут их первую учительницу. Наши земляки отзываются о преподавателе начальной школы как о «заботливой, но строгой» и как о «добрейшей души женщине».



Лишь 3% опрошенных заявили, что забыли имя и отчество педагога, который учил их в младших классах. У женщин память оказалась лучше, чем у мужчин (98% против 95%).



Любопытно, что чем выше доход у улан-удэнцев, тем больше среди них тех, кто не забыл первого учителя: если среди зарабатывающих менее 50 тысяч в месяц таковых 95%, то среди тех, кто получает свыше 80 тысяч – уже 98%.

