Их имена не смогли назвать только 3% горожан
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что подавляющее большинство – 97% жителей бурятской столицы – помнят, как зовут их первую учительницу. Наши земляки отзываются о преподавателе начальной школы как о «заботливой, но строгой» и как о «добрейшей души женщине».
Лишь 3% опрошенных заявили, что забыли имя и отчество педагога, который учил их в младших классах. У женщин память оказалась лучше, чем у мужчин (98% против 95%).
Любопытно, что чем выше доход у улан-удэнцев, тем больше среди них тех, кто не забыл первого учителя: если среди зарабатывающих менее 50 тысяч в месяц таковых 95%, то среди тех, кто получает свыше 80 тысяч – уже 98%.
Большинство улан-удэнцев запомнили своих первых учителей
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