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В Бурятии не оказалось «радиоактивной» рыбы из Японии

В Бурятии не оказалось «радиоактивной» рыбы из Японии
Общество,  Фото:pixabay.com
Её вовсю ищут в магазинах и точках общепита

После землетрясения, которое обрушилось на Японию в марте 2011 года, и последовавшего за ним цунами сразу три реактора атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» оказались обесточены и ядерное топливо в них перегрелось. Чтобы остудить расплавленные ядра и предотвратить возможную катастрофу, потребовалось огромное количество воды. Её до недавнего времени закачивали в резервуары возле АЭС.

За годы там накопилось более миллиона тонн воды, которую решили просто слить в Тихий океан. Такой шаг вызвал резкую критику со стороны соседних стран, включая Китай, а также местных рыбаков и экологов. Последние предупредили: это может привести к заражению морской рыбы.

В Бурятии на фоне этих событий усилили контроль за продукцией рыбного промысла, произведённой в Японии и выловленной в Тихоокеанском регионе. Сотрудники ведомства вовсю проверяют её наличие в магазинах, кафе, ресторанах и торговых сетях. По данным на 26 августа, они обследовали уже 571 предприятие торговли и общепита. Потенциально опасную рыбу пока нигде не нашли.


рыба безопасность Роспотребнадзор Япония

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