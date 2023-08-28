В Бурятии не оказалось «радиоактивной» рыбы из Японии

Её вовсю ищут в магазинах и точках общепита













После землетрясения, которое обрушилось на Японию в марте 2011 года, и последовавшего за ним цунами сразу три реактора атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» оказались обесточены и ядерное топливо в них перегрелось. Чтобы остудить расплавленные ядра и предотвратить возможную катастрофу, потребовалось огромное количество воды. Её до недавнего времени закачивали в резервуары возле АЭС.За годы там накопилось более миллиона тонн воды, которую решили просто слить в Тихий океан. Такой шаг вызвал резкую критику со стороны соседних стран, включая Китай, а также местных рыбаков и экологов. Последние предупредили: это может привести к заражению морской рыбы.В Бурятии на фоне этих событий усилили контроль за продукцией рыбного промысла, произведённой в Японии и выловленной в Тихоокеанском регионе. Сотрудники ведомства вовсю проверяют её наличие в магазинах, кафе, ресторанах и торговых сетях. По данным на 26 августа, они обследовали уже 571 предприятие торговли и общепита. Потенциально опасную рыбу пока нигде не нашли.