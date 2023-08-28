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Спортсменка из Бурятии завоевала медаль международного фестиваля университетского спорта

Спортсменка из Бурятии завоевала медаль международного фестиваля университетского спорта
Общество, 
Сарюна Дондокова стала серебряным призёром

В Екатеринбурге проходит международный фестиваль университетского спорта (0+). В соревнованиях по 14 видам спорта принимают участие спортсмены-студенты стран СНГ, БРИКС и ШОС. Всего здесь будет разыграно 197 медалей в 14 видах спорта.

Единственная представительница Бурятии – Сарюна Дондокова. Она завоевала серебряную медаль в турнире по женской борьбе.

В минспорта Бурятии отмечают, что молодая и подающая надежды спортсменка за этот год была в призёрах чемпионата Дальневосточного федерального округа и всероссийских соревнований среди студентов.

Свою награду Сарюна завоевала в весовой категории до 62 кг.

Продлится международный фестиваль до 31 августа.





спорт вольная борьба

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