Спортсменка из Бурятии завоевала медаль международного фестиваля университетского спорта

Сарюна Дондокова стала серебряным призёром
В Екатеринбурге проходит международный фестиваль университетского спорта (0+). В соревнованиях по 14 видам спорта принимают участие спортсмены-студенты стран СНГ, БРИКС и ШОС. Всего здесь будет разыграно 197 медалей в 14 видах спорта.
Единственная представительница Бурятии – Сарюна Дондокова. Она завоевала серебряную медаль в турнире по женской борьбе.
В минспорта Бурятии отмечают, что молодая и подающая надежды спортсменка за этот год была в призёрах чемпионата Дальневосточного федерального округа и всероссийских соревнований среди студентов.
Свою награду Сарюна завоевала в весовой категории до 62 кг.
Продлится международный фестиваль до 31 августа.
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