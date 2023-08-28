Жители Бурятии получат детские пособия досрочно

Все выплаты им переведут в День знаний
Жители республики получат единое пособие за август раньше срока. Деньги им перечислят уже в пятницу, 1 сентября, поскольку 3-е в 2023 году будет выходным. Об этом сообщил на очередном правительственном брифинге управляющий отделением Социального фонда России (СФР) по РБ Климентий Шомоев.
- Зачисление средств на банковские счета будет производиться в течение всего дня. В общей сложности 1 сентября семьям Бурятии перечислят свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Досрочная выплата связана с тем, что единый день – 3 число – в сентябре выпадает на воскресенье, – подчеркнул он.
Большая часть этой суммы – 1 миллиард 600 миллионов – вышеупомянутое единое пособие на детей и беременным, вставшим на учёт в ранние сроки. Остальное – выплаты неработающим родителям на детей до полутора лет, на первенца до трёх лет, а также на ребятишек от 8 до 17-ти и детей военнослужащих по призыву.
Единое универсальное пособие размером в 16 006 рублей выплачивают на 109 257 несовершеннолетних. В нашей республике оно, как и во всей стране, появилось с 1 января и заменило несколько разных, которые россияне получали ранее.
Перед его оформлением проводят комплексную оценку. Деньги полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека меньше размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество должно отвечать установленным требованиям.
При назначении выплаты учитывают доходы от трудовой деятельности (включая авторские гонорары), от предпринимательства и самозанятости, банковских вкладов, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, а также пенсии, стипендии, уже имеющиеся меры соцподдержки и алименты. Объективными причинами для отсутствия заработка считаются беременность, уход за маленькими детьми, людьми с инвалидностью или пожилыми, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.
Ранее в СФР по Бурятии рассказали, как подать заявление на единое пособие семьям мобилизованных. Учитывать денежное довольствие, которое ежемесячно получают участники СВО, при этом не будут – в отличие от имущества.
- При подаче заявления на портале Госуслуг в разделе 6 («Дополнительные сведения о семье») необходимо поставить галочку, а после – в течение 10 рабочих дней принести в клиентскую службу СФР справку из военкомата о мобилизации. В противном случае заявление рассмотрят на общих основаниях – с учётом доходов всех членов семьи, – пояснили в ведомстве.
Жители Бурятии получат детские пособия досрочно
Общество, Фото:
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