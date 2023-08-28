В городе прочистили 240 метров канализации
Кроме того, специалисты устранили 40 засоров. Неделей ранее их было 35. В Улан-Удэ также промыли пять участков канализации протяжённостью 240 метров.
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28 августа
27 августа
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За неделю в Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров
В городе прочистили 240 метров канализации
Кроме того, специалисты устранили 40 засоров. Неделей ранее их было 35. В Улан-Удэ также промыли пять участков канализации протяжённостью 240 метров.
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В городе прочистили 240 метров канализации
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