За неделю в Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров

В городе прочистили 240 метров канализации





В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 21 по 27 августа включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 13 повреждений.Кроме того, специалисты устранили 40 засоров. Неделей ранее их было 35. В Улан-Удэ также промыли пять участков канализации протяжённостью 240 метров.