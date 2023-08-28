Зоозащитники заявили, что кризис его уже миновал
Этой историей поделились десять дней назад в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья». Тогда к волонтёрам обратились с просьбой о помощи – юная жительница бурятской столицы нашла около стадиона старого тощего кота.
Девочка не смогла пройти мимо – взяла четвероногое с собой, принесла к магазину и попробовала накормить хлебом. А потом кот оказался у зоозащитников. Ему дали кличку Серафим.
- Тощий, как жертва Освенцима. Едва держался на ногах. Иллюзию шерсти создавали оставшиеся волосинки. Половины зубов уже давно нет, а те, что есть, сточены. Но самое жуткое – глаза физически не открывались. Насколько сильно его поразила инфекция, так много гноя и лимфы скопилось на веках, – отметили в фонде.
Котика отвезли в ветклинику. Там он пришёл в себя и даже открыл свои несчастные глазки. На официальной странице «Собаки счастья» во «ВКонтакте» объявили сбор средств на его лечение. За это время неравнодушие жители республики перевели более 12 тысяч рублей.
Животное, у которого к тому нашли одни из самых страшных кошачьих болезней – панлейкопению и коронавирус – уверенно идёт на поправку.
- Сказать, что мы переживали – ничего не сказать. Каждое утро ждали печальный звонок из клиники. И если его не было, это был повод выдохнуть, – рассказали в фонде. – Серафим – обладатель не только большого букета заболеваний, но и огромного желания жить. Зацепился всеми лапками за этот шанс.
По словам зоозащитников, у их подопечного появился аппетит и нормализовалась температура. Голос тоже в полном порядке.
- Курс антибиотиков, конечно, всё ещё продолжается. Лечение пока не закончено, но кризис миновал – и это самое главное, – отметили в организации и поблагодарили всех за помощь. – Сейчас держим кулачки за нашего деда и ждём полного выздоровления
В Улан-Удэ едва на умерший на улице котик пошёл на поправку
Общество, Фото:
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