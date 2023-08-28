Волонтёр из Москвы помогла покрасить экотропу в Бурятии





Сотрудники национального парка «Тункинский» совместно волонтёром из Москвы с Дианой Скворцовой покрасили новые ограждения, установленные на опасных участках экологической тропы «Пик Любви».- Чтобы покрасить ограждения на экологической тропе «Пик Любви», мы поднимались до уровня третьей смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Тункинскую долину с потухшими вулканами и цепочкой Койморских озёр. Любая работа приносит радость, если на фоне наблюдать эту волшебную панораму! Время пролетело незаметно, было весело и интересно работать с дружной командой сотрудников национального парка. Усталость была приятной от осознания того, что мы делаем что-то полезное для обустройства парка. Я понимаю, что это именно те эмоции, за которыми я сюда приехала, - поделилась Диана Скворцова.С 12 по 25 июня в национальном парке «Тункинский» в рамках реализации программы мобильности прошла смена волонтёров одной из крупнейших некоммерческих организаций в России - Асоциация волонтёрских центров. Волонтёрская смена включала в себя мероприятия по обустройству экологических троп «Тропа здоровья» и «Пик Любви».На экологической тропе «Пик Любви» волонтёры огородили опасные участки тропы, расчистили места отдыха и смотровые площадки от насыпи. Самым трудоёмким процессом в работе можно назвать ошкуривание и занос материала тропа.Экологическая тропа «Пик Любви» проходит по территории Аршанского инспекторского участка национального парка «Тункинский». Тропа отсыпанная. Тропа начинается от входной группы, далее - подъём в гору в северном направлении.Общая протяжённость тропы составляет 1400 метров. Она проходит по горному склону серпантином. По маршруту есть пара крутых склонов – там располагаются лестницы. Отдохнуть по пути к вершине можно на трёх смотровых площадках. При подъёме на первую смотровую площадку открывается живописный вид на Тункинскую долину, на второй смотровой площадке – на долину потухших вулканов, на третьей – на систему Койморских озёр, Бадарский бор и населённые пункты Аршан, Тунка, Тагархай, Талое.