«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Осуждённые будут шить трикотажную одежду



Начальник учреждения улан-удэнской исправительной колонии №8 Евгений Слабухин встретился с руководством ООО «Эльф» директором Вячеславом Алсаевым и технологом Анной Ивановой.



На встрече обсуждался вопрос о загрузке цеха по пошиву трикотажных изделий. В распоряжении пенитенциарного ведомства региона имеется специальное оборудование, которое подходит для работы с трикотажем, а также работают специалисты, которые знают об особенностях работы с трикотажем.



- Пошив трикотажных изделий является очень перспективным направлением, так как изделия отличаются своей универсальностью, их стоимость невелика, а использование натуральных материалов делает носку таких вещей комфортной, что в свою очередь очень актуально для пошива детской одежды, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По итогам проведённой встречи были достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве.



