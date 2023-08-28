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«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию

«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Осуждённые будут шить трикотажную одежду

Начальник учреждения улан-удэнской исправительной колонии №8 Евгений Слабухин встретился с руководством ООО «Эльф» директором Вячеславом Алсаевым и технологом Анной Ивановой.

На встрече обсуждался вопрос о загрузке цеха по пошиву трикотажных изделий. В распоряжении пенитенциарного ведомства региона имеется специальное оборудование, которое подходит для работы с трикотажем, а также работают специалисты, которые знают об особенностях работы с трикотажем.

- Пошив трикотажных изделий является очень перспективным направлением, так как изделия отличаются своей универсальностью, их стоимость невелика, а использование натуральных материалов делает носку таких вещей комфортной, что в свою очередь очень актуально для пошива детской одежды, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

По итогам проведённой встречи были достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве.

УФСИН

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