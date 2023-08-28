Осуждённые будут шить трикотажную одежду
Начальник учреждения улан-удэнской исправительной колонии №8 Евгений Слабухин встретился с руководством ООО «Эльф» директором Вячеславом Алсаевым и технологом Анной Ивановой.
На встрече обсуждался вопрос о загрузке цеха по пошиву трикотажных изделий. В распоряжении пенитенциарного ведомства региона имеется специальное оборудование, которое подходит для работы с трикотажем, а также работают специалисты, которые знают об особенностях работы с трикотажем.
- Пошив трикотажных изделий является очень перспективным направлением, так как изделия отличаются своей универсальностью, их стоимость невелика, а использование натуральных материалов делает носку таких вещей комфортной, что в свою очередь очень актуально для пошива детской одежды, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По итогам проведённой встречи были достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию
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