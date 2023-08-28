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В Бурятии рядом со школой построили большую спортплощадку

В Бурятии рядом со школой построили большую спортплощадку
Общество,  Фото: Администрация МО "Мухоршибирский район"
Площадь составила 2000 квадратных метров

В посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии закончилось строительство спортивной площадки. Площадка типа «Медиум» стала третьим объектом, построенным по программе «1000 дворов», в прошлом году для сельчан построили две площадки типа «Минимал».



Новый объект установлен рядом со школой и имеет площадь 2000 квадратных метров. Здесь установлены игровые зоны для разных возрастных групп: 1-3 года, 3-7 лет и 7-14 лет, также площадка включает в себя зону занятия физической подготовки и зону для игр с мячом площадью 200 квадратных метров. По всему периметру зелено – здесь посадили деревья и кустарники.

- Очень радует, что за последние года наш посёлок приобретает зоны отдыха и занятий спортом. Очень хорошая программа 1000 дворов, это здорово, что проявляется забота о жителях для комфортного и полезного досуга, - делятся местные жители.

В рамках федеральной программы благоустройства дворовых территорий «1000 дворов» в 2022 году в 13 поселениях Мухоршибирского района построено 15 детских и спортивных площадок. В этом году спортивные площадки типа «Минимал» порадовали жителей села Калиновка и улуса Нарсата, сообщает администрация Мухоршибирского района. 



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