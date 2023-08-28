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В Бурятии женщина оставила детей без доли в жилье, купленном на маткапитал

В Бурятии женщина оставила детей без доли в жилье, купленном на маткапитал
Общество,  Фото:pixabay.com
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре

Гусиноозёрский межрайонный прокурор обратился в суд для защиты интересов несовершеннолетних. Как выяснилось, жительница Селенгинского района приобрела жилое помещение на средства материнского капитала, но не оформила в нём доли на ребятишек.

Тем самым сельчанка нарушила закон и жилищные права детей. Её обязали выделить несовершеннолетним доли  в жилье. Кроме того, по решению суда женщину лишили родительских прав. Это решение ещё не вступило в законную силу.

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