В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Гусиноозёрский межрайонный прокурор обратился в суд для защиты интересов несовершеннолетних. Как выяснилось, жительница Селенгинского района приобрела жилое помещение на средства материнского капитала, но не оформила в нём доли на ребятишек.
Тем самым сельчанка нарушила закон и жилищные права детей. Её обязали выделить несовершеннолетним доли в жилье. Кроме того, по решению суда женщину лишили родительских прав. Это решение ещё не вступило в законную силу.
В Бурятии женщина оставила детей без доли в жилье, купленном на маткапитал
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