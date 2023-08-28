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В Бурятии лесники сходили в гости к детям

В Бурятии лесники сходили в гости к детям
Общество,  Фото:РАЛХ
Они рассказали им о природе и лесных животных

Сотрудники Заиграевского лесхоза и лесничества посетили детский реабилитационный центр в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии.

Лесники рассказали детям о природе и лесных животных. Они узнали правила поведения в лесу, зачем человеку нужен лес, и почему к нему нужно относиться очень бережно.

- Ребят очень затронула тема о лесных пожарах, особенно то, что причиной их возникновения может стать обычное стёклышко. Дети задавали много вопросов, а мы делились с ними разными историями о своей работе. Малыши пообещали никогда не баловаться с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности, - рассказала главный лесничий-начальник ОО И ОД Заиграевского лесничества Ирина Ткачева.

Затем лесники подарили детям раскраски на лесную тематику.

Подобные занятия проводятся с детьми на постоянной основе. Они не только положительно сказываются на кругозоре учеников, но и формируют экологическую культуру подрастающего поколения, а также помогают повысить престиж лесных профессий, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 
РАЛХ лесники дети

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