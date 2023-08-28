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Движение на улице Трубачеева в Улан-Удэ откроют 1 сентября

Движение на улице Трубачеева в Улан-Удэ откроют 1 сентября
Общество, 
Там приступили к завершающему этапу работ

В столице Бурятии строители третьего моста через Уду приступили к завершающему этапу работ, связанному с открытием временного проезда по улице Трубачеева.

- На данный момент проводятся работы по уплотнению основания и укладка асфальтобетонного покрытия. Движение на данной улице будет открыто уже с 1 сентября, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Второй этап работ по переустройству кольца на улицах Трубачеева, Сахьяновой и Ключевской начнётся в мае 2024 года.



Движение по улице Трубачеева ограничили ещё весной из-за строительства новой переправы через Уду. Вскоре жители бурятской столицы начали жаловаться на постоянные заторы. Огромные пробки, в частности, образовались на улице Терешковой. Но как объяснил тогда минтранс Бурятии, из-за выноса подземных коммуникаций и их переустройства, улицу необходимо было перекрыть. Также было ограничено движение на улицах Сахьяновой и Ключевская.

За время, пока были перекрыты дороги, строители третьего моста через Уду проложили более 200 метров ливневой канализации на глубине в четыре метра и переустроили водопроводные сети длиной 72 метра под проезжей частью, проложили 202 метра трубопровода на основном ходу моста и обустроили 11 колодцев. А также произвели сборку эстакады № 2 и выполнили монтаж трубопровода теплосетей.

мост дороги

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