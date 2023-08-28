В Улан-Удэ устроят акустический концерт в «Руинах»

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Бурятская филармония сообщила о первом концерте нового 85 сезона. 30 августа в 19.00 в уличном пространстве «Руины» (Ленина,17) пройдёт акустический концерт. Для зрителей выступит молодой дуэт «Максим Дашинимаев X Ariuna».- Работать вместе музыканты начали совсем недавно – в прошлом году, но уже успели завоевать любовь слушателей, - сообщили организаторы концерта.Дуэт исполняет авторские лирические песни на бурятском языке. Тематика песен — любовь, свобода, а также отношения человека с самим собой и с окружающим миром. Дуэт исполнит такие композиции, как «Тон харидаггүй», «Баншатай шүлэн», «Баяртай», «Сайн амараарай» и другие.