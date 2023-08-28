Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Нет их и на утро 28 августа.
- Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель». Также продолжается профилактическая работа с населением о противопожарном режиме, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
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