В Бурятии нет лесных пожаров

Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства



За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Нет их и на утро 28 августа.



- Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель». Также продолжается профилактическая работа с населением о противопожарном режиме, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

