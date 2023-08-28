В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории

«Здрайверы» выиграли в республиканском конкурсе «Лучший ТОС»
За лето ТОС «Здрайверы» провели большую работу по благоустройству врачебной амбулатории села Харгана Селенгинского района Бурятии.
Один самых молодых ТОСов сельского поселения «Нижнеубукунское» занял 1 место в республиканском конкурсе «Лучший ТОС» и на выигранные деньги пробурили скважину. В результате в врачебной амбулатории появилось водоснабжение.
При поддержке сельской администрации и центральной районной больницы, установлены раковины в кабинетах: детского приёма, прививочной, в кабинете приёма врача, акушера, процедурного кабинета. Также установлены унитаз, раковина, водонагреватель. Вода проведена по всем кабинетам, где есть раковины.
- Один проект закончен, и при методической помощи ассоциации ТОС Харганы строятся планы на следующий! – отметили в «Здрайверы».
Они рассказали им о природе и лесных животных
Площадь составила 2000 квадратных метров
На общественные проекты для детей и подростков можно получить до 500 тысяч рублей
В новом здании будут учиться дети с 1 по 11 класс
Об этом просили жители Верхней Берёзовке
Рост малышки составил всего 28 см
Раньше ради подачи заявки в Минкультуры РФ надо было ехать в Москву
Фестиваль пройдёт с 15 по 17 сентября в Доме молодёжи
В республике пока выявлен только один случай
В День знаний в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
Ради неё придётся снести несколько зданий
Всего законсервируют более 86 тонн овощей
Впрочем, жителям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба
После эпидрасследования будут выявлены виновные лица
Её вовсю ищут в магазинах и точках общепита