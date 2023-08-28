В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории

















За лето ТОС «Здрайверы» провели большую работу по благоустройству врачебной амбулатории села Харгана Селенгинского района Бурятии.Один самых молодых ТОСов сельского поселения «Нижнеубукунское» занял 1 место в республиканском конкурсе «Лучший ТОС» и на выигранные деньги пробурили скважину. В результате в врачебной амбулатории появилось водоснабжение.При поддержке сельской администрации и центральной районной больницы, установлены раковины в кабинетах: детского приёма, прививочной, в кабинете приёма врача, акушера, процедурного кабинета. Также установлены унитаз, раковина, водонагреватель. Вода проведена по всем кабинетам, где есть раковины.- Один проект закончен, и при методической помощи ассоциации ТОС Харганы строятся планы на следующий! – отметили в «Здрайверы».