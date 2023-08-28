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В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории

В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории
Общество,  Фото:Харганатский СДК+АТОС
«Здрайверы» выиграли в республиканском конкурсе «Лучший ТОС»

За лето ТОС «Здрайверы» провели большую работу по благоустройству врачебной амбулатории села Харгана Селенгинского района Бурятии.

Один самых молодых ТОСов сельского поселения «Нижнеубукунское» занял 1 место в республиканском конкурсе «Лучший ТОС» и на выигранные деньги пробурили скважину. В результате в врачебной амбулатории появилось водоснабжение.



При поддержке сельской администрации и центральной районной больницы, установлены раковины в кабинетах: детского приёма, прививочной, в кабинете приёма врача, акушера, процедурного кабинета. Также установлены унитаз, раковина, водонагреватель. Вода проведена по всем кабинетам, где есть раковины.

- Один проект закончен, и при методической помощи ассоциации ТОС Харганы строятся планы на следующий! – отметили в «Здрайверы».


ТОС благоустройство амбулатория

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