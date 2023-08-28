За сутки она снизилась ещё на 11 сантиметров
Селенга в столице Бурятии продолжает снижаться. По данным на 28 августа, она опустилась ещё на 11 сантиметров – до 203. Уровень Уды остался прежним – 212 сантиметров.
Главный приток Байкала в Усть-Кяхте сейчас выше поймы на 2, в Новоселенгинске – на 41, в Кабанске – на 52 сантиметра.
У Уды в Удинске этот показатель составляет 7 см, у реки Баргузин в одноимённом селе – 26. Уровень самого Байкала – 457,08 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в столице Бурятии продолжает отступать
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Детей свозили на погранзаставу и доверили им настоящее оружие
Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства
Валерию Тугаринову было 39 лет
За сутки она снизилась ещё на 11 сантиметров
ЧП произошло прямо на детской площадке
Ради этого волонтёры из «ЛизаАлерт» прошли 80 с лишним километров
Он рассказал осуждённым о ценности жизни
В Улан-Удэ +24,+26
Они ломают чужие заборы, а хозяева бездействуют
«Вы радуете своим подношением буддийских божеств, и они будут за вами присматривать и защищать вас», - говорят в дацане
Турнир посвятили празднованию 100-летия прокуратуры республики
Селенга спала сразу на 16 сантиметров
Он возник в Кабанском районе
Синоптики обещают до +28 градусов
Общество, 26.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с первого международного фестиваля кузнецов-дарханов