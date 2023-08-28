Селенга в столице Бурятии продолжает отступать

За сутки она снизилась ещё на 11 сантиметров



Селенга в столице Бурятии продолжает снижаться. По данным на 28 августа, она опустилась ещё на 11 сантиметров – до 203. Уровень Уды остался прежним – 212 сантиметров.



Главный приток Байкала в Усть-Кяхте сейчас выше поймы на 2, в Новоселенгинске – на 41, в Кабанске – на 52 сантиметра.



У Уды в Удинске этот показатель составляет 7 см, у реки Баргузин в одноимённом селе – 26. Уровень самого Байкала – 457,08 метра по тихоокеанской системе высот.