В Бурятии кадеты познакомились с работой пограничников









Кадетов из Иркутской области познакомили с работой сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Бурятии. Они побывали на учебной и технической базе отдела погрануправления в Кяхте, где на несколько дней – с 16 по 20 августа – развернули военно-спортивный лагерь.В гости к пограничникам приехали 28 учеников 10 кадетского класса (пограничной направленности) подшефной Ангарской школы № 39 имени Героя России, генерала армии Зиничева Е.Н. Целью мероприятия стало воспитание молодёжи, а также развитие и совершенствование работы с подрастающим поколением.Все пять дней классных и полевых занятий рядом с кадетами находились умудрённые опытом офицеры-преподаватели. Ребята получили наглядное представление о современном состоянии пограничной службы и задачах, которые решают её подразделения. Огромный интерес у юных патриотов вызвали практические занятия с оружием, техническими средствами охраны границы и средствами связи.Некоторых даже направили на охрану государственной границы в составе пограничных нарядов «Дозор» и «Пост наблюдения» – правда, пока в рамках обучения способам несения службы, на тыловом рубеже. Возможность проявить себя предоставилась и юным следопытам в ходе следовых тренировок, практических и контрольных занятий.Школьников очень заинтересовала работа специалиста-кинолога со служебной собакой, которой к тому уже досталось общее детское обожание, дружеское похлопывание и поглаживание и порция вкусняшек.Самые отважные вызвались сами надеть дрескостюм и примерить на себя роль учебного нарушителя. Но немецкая овчарка со звучной кличкой Цинта спокойно наблюдала за перевоплощениями со стороны, мощными челюстями перемалывала брошенную инструктором косточку и всем своим видом показывала, что это баловство ей совсем неинтересно.В рамках основного плана занятий детям каждый день демонстрировались фильмы о военной истории Отечества, строительстве и развитии пограничной охраны России, мужестве и героизме советских и российских пограничников в годы Великой Отечественной войны и войны в Афганистане и уничтожении бандформирований на Северном Кавказе.Ученики кадетского класса побывали на именной пограничной заставе, заставе имени Героя Советского Союза Гармажапа Аюровича Гармаева и в Кяхтинском краеведческом музее имени В.А. Обручева. Им рассказали о «золотом» времени чайной Кяхты, о Великом шёлковом пути, а также жизни и быте ссыльных декабристов и формировании государственной границы Отечества на «песчаных» рубежах.Руководство Ангарской школы № 39 имени Героя России генерала армии Зиничева Е.Н. поблагодарило пограничное управление ФСБ России по Бурятии за сотрудничество и интереснейшее мероприятие, впечатления от которого у ребят останутся ещё надолго.