28 августа

27 августа

Популярное

В Улан-Удэ пропавшего дезориентированного мужчину искали более 50 человек

В Улан-Удэ пропавшего дезориентированного мужчину искали более 50 человек
Общество,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Ради этого волонтёры из «ЛизаАлерт» прошли 80 с лишним километров

На днях в столице республики пропал 58-летний местный житель. Заявка на его поиск поступила на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии в пятницу, 25 августа, в 13:03 по местному времени.

Как выяснилось, мужчина, который не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи, ушёл в неизвестном направлении. Дело было на Верхней Берёзовке.

Инфорги собрали всю необходимую информации, распространили в Интернете ориентировки, обзвонили больницы и объявили сбор добровольцев на поиск в рабочем чате отряда. Близкие улан-удэнца в ходе самостоятельных поисков получили свидетельства, которые передали в «ЛизаАлерт».

Волонтёры вместе с родственниками выехали на проверку этих свидетельств и для размещения ориентировок там, где, предположительно, видели мужчину. В ходе опроса удалось получить новую информацию, которая не подтвердилась.

К вечеру добровольцы решили прочесать местность от места пропажи улан-удэнца. Сразу десять групп под руководством опытных поисковиков сделали это с работой на отклик, опросили возможных свидетелей и составили карту камер видеонаблюдения, под которые мог попасть пропавший.

На следующий день представители «ЛизаАлерт» совместно с родными мужчины вновь выехали на задачи – это распространение ориентировок, опрос возможных свидетелей и просмотр видеозаписей с камер. Волонтёры получили свидетельства, что похожего человека видели в разных частях города, но ни одно из них вновь не нашло подтверждения.

Инфорги повторно прозвонили больницы, отправили ориентировку на экраны в трамваях и попросили автомобилистов предоставить записи с видеорегистраторов. А вечером 27 августа стало известно, что нашего земляка нашли. Всего в поисках приняли участие более 50 человек, которые прошли свыше 80 километров. 
пропавшие без вести волонтёры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии кадеты познакомились с работой пограничников
В Бурятии кадеты познакомились с работой пограничников
Общество, 28.08.2023
Детей свозили на погранзаставу и доверили им настоящее оружие

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 28.08.2023
Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства
Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Общество, 28.08.2023
Валерию Тугаринову было 39 лет
Селенга в столице Бурятии продолжает отступать
Селенга в столице Бурятии продолжает отступать
Общество, 28.08.2023
За сутки она снизилась ещё на 11 сантиметров

В Улан-Удэ пропавшего дезориентированного мужчину искали более 50 человек
В Улан-Удэ пропавшего дезориентированного мужчину искали более 50 человек
Общество, 28.08.2023
Ради этого волонтёры из «ЛизаАлерт» прошли 80 с лишним километров
Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель
Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель
Общество, 28.08.2023
Он рассказал осуждённым о ценности жизни
В курортном районе Бурятии не могут найти управу на лошадей-вредительниц
В курортном районе Бурятии не могут найти управу на лошадей-вредительниц
Общество, 27.08.2023
Они ломают чужие заборы, а хозяева бездействуют
В Бурятии ламы рассказали о пользе подношения зула
В Бурятии ламы рассказали о пользе подношения зула
Общество, 27.08.2023
«Вы радуете своим подношением буддийских божеств, и они будут за вами присматривать и защищать вас», - говорят в дацане
Верховный суд Бурятии победил в турнире по волейболу
Верховный суд Бурятии победил в турнире по волейболу
Общество, 27.08.2023
Турнир посвятили празднованию 100-летия прокуратуры республики
Уровень воды в реках Улан-Удэ спадает
Уровень воды в реках Улан-Удэ спадает
Общество, 27.08.2023
Селенга спала сразу на 16 сантиметров
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Общество, 27.08.2023
Он возник в Кабанском районе
В Бурятии кузнецы создали новый арт-объект
В Бурятии кузнецы создали новый арт-объект
Общество, 26.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с первого международного фестиваля кузнецов-дарханов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^