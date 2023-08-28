Ради этого волонтёры из «ЛизаАлерт» прошли 80 с лишним километров
На днях в столице республики пропал 58-летний местный житель. Заявка на его поиск поступила на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии в пятницу, 25 августа, в 13:03 по местному времени.
Как выяснилось, мужчина, который не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи, ушёл в неизвестном направлении. Дело было на Верхней Берёзовке.
Инфорги собрали всю необходимую информации, распространили в Интернете ориентировки, обзвонили больницы и объявили сбор добровольцев на поиск в рабочем чате отряда. Близкие улан-удэнца в ходе самостоятельных поисков получили свидетельства, которые передали в «ЛизаАлерт».
Волонтёры вместе с родственниками выехали на проверку этих свидетельств и для размещения ориентировок там, где, предположительно, видели мужчину. В ходе опроса удалось получить новую информацию, которая не подтвердилась.
К вечеру добровольцы решили прочесать местность от места пропажи улан-удэнца. Сразу десять групп под руководством опытных поисковиков сделали это с работой на отклик, опросили возможных свидетелей и составили карту камер видеонаблюдения, под которые мог попасть пропавший.
На следующий день представители «ЛизаАлерт» совместно с родными мужчины вновь выехали на задачи – это распространение ориентировок, опрос возможных свидетелей и просмотр видеозаписей с камер. Волонтёры получили свидетельства, что похожего человека видели в разных частях города, но ни одно из них вновь не нашло подтверждения.
Инфорги повторно прозвонили больницы, отправили ориентировку на экраны в трамваях и попросили автомобилистов предоставить записи с видеорегистраторов. А вечером 27 августа стало известно, что нашего земляка нашли. Всего в поисках приняли участие более 50 человек, которые прошли свыше 80 километров.
В Улан-Удэ пропавшего дезориентированного мужчину искали более 50 человек
Общество, Фото:
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