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Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО

Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Общество,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Валерию Тугаринову было 39 лет

Во время специальной военной операции погиб 39-летний Валерий Тугаринов из Джидинского района Бурятии. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».

Валерий Владимирович родился 31 октября 1984 года в селе Тохой и окончил местную среднюю школу. Затем выучился на тракториста в ПТУ в Петропавловке. После служил по контракту.

На СВО наш земляк отправился в сентябре 2022-го в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. В «Джида-инфо 24/7» принесли соболезнования родным и близким погибшего.
смерть

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