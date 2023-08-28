Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО

Валерию Тугаринову было 39 лет



Во время специальной военной операции погиб 39-летний Валерий Тугаринов из Джидинского района Бурятии. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».



Валерий Владимирович родился 31 октября 1984 года в селе Тохой и окончил местную среднюю школу. Затем выучился на тракториста в ПТУ в Петропавловке. После служил по контракту.



На СВО наш земляк отправился в сентябре 2022-го в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. В «Джида-инфо 24/7» принесли соболезнования родным и близким погибшего.