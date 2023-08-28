«Полнейшее безобразие»: В Бурятии из-за распоясавшихся коров пострадал ребёнок

ЧП произошло прямо на детской площадке
Жители заиграевского села Новая Брянь призвали власти повлиять на хозяев коров, которые без присмотра бродят по улицам. На днях целое стадо забрело в местный парк. Люди пообещали дойти до главы района, тем более недавно в населённом пункте, по их словам, прямо на детской площадке произошёл инцидент. Судя по всему, животные напали на несовершеннолетнего.
- Ребёнка с травмой увезли в городскую больницу. Просим оказать содействие. Почему бы не согнать стадо на штрафстоянку? – поинтересовались сельчане в группе «Заиграево-инфо.24/7».
Они насчитали минимум 20 коров и пять быков, свободно разгуливающих по Новой Бряни. Глава сельского поселения Татьяна Манаева сообщила, что об этой проблеме она хорошо знает.
- Администрация пытается её решать по мере возможности. Сегодня в этом неравном бою побеждают блуждающие по улицам коровы, поскольку их у нас в селе значительно больше, чем работников администрации, – рассказала Манаева. – В штате нет отдельной ставки погонщика скота, который бы занимался исключительно этим вопросом. Многие сейчас в отпуске, и наши трудовые ресурсы очень ограничены. Если бросим все силы на преследование и загон коров, никакими другими делами заниматься не сможем.
Меж тем в селе есть «масса других злободневных проблем, требующих решения», добавила руководитель СП. По её словам, за лето на владельцев КРС, находившегося на самовыгуле, составили 14 протоколов. Их направили на рассмотрение в административную комиссию. Некоторых хозяев бурёнок наказали рублём не один раз.
- К большому сожалению, штрафные санкции за такое административное правонарушение ничтожно малы и не являются достаточно эффективной мерой в решении вопроса, – подчеркнула Татьяна Манаева. – Те, кто допускает выпас скота в селе, совершенно в этом не раскаиваются и не считают, что совершают что-то предосудительное. Такое наплевательское отношение на мнение людей, страдающих от похождений коров, тоже не способствует решению проблемы.
По словам главы СП, власти продолжат искать пути решения, «оказывать помощь в поиске пастухов» и штрафовать тех, кто оставляет жвачных без присмотра.
- Надеюсь, всем вместе нам удастся решить эту проблему и сделать Новую Брянь селом, где в парке и на улицах будут расти цветы и деревья, а коровы будут пастись только в отведённых для этого местах, – заключила Манаева.
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