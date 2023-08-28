В Улан-Удэ +24,+26
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, днём в отдельных районах до 12 м/с.
Температура днём +21,+26, по юго-западу до +29, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без существенных осадков, утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии сегодня будет тепло
Общество, Фото:
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