В Бурятии сегодня будет тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ +24,+26



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, днём в отдельных районах до 12 м/с.



Температура днём +21,+26, по юго-западу до +29, местами +17,+22.



В Улан-Удэ без существенных осадков, утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.



