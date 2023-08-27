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В Бурятии ламы рассказали о пользе подношения зула

В Бурятии ламы рассказали о пользе подношения зула
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Вы радуете своим подношением буддийских божеств, и они будут за вами присматривать и защищать вас», - говорят в дацане 

Представители Курумканского дацана рассказали об одном из основных буддийских подношений – зула. Это особая лампадка, которой, верят буддисты, нарабатывается комплекс благих заслуг (буян).

- Вы радуете своим подношением буддийских божеств, и они будут за вами присматривать и защищать вас. Очищаете свой ум, карму (расширяется поле заслуг), задуманное быстрее исполнится. Зажигая зула, мы дарим свет и тепло огромному количеству существ, находящихся в промежуточном состоянии между перерождениями, а также тем, кто приобрёл бестелесное рождение. Если же вы ставите зула за усопших, то это поможет им обрести более хорошее перерождение, - рассказали в Курумканском дацане.

Священнослужители напомнили, что при зажигании лампадки мысленно или вслух нужно начитывать мантру: «Ом а хун». «Тогда заслуги увеличатся многократно, - отметили в дацане. – Добродетель от подношения зула просто неизмерима».

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о важности целых и исправных ограждений, дверей и окон религиозных заведений и различных общественных организаций. Считается, что они обладают энергетикой защиты, сохранности.

буддизм

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