Верховный суд Бурятии победил в турнире по волейболу

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Турнир посвятили празднованию 100-летия прокуратуры республики



Состоялся турнир по волейболу, посвященный 100-летию прокуратуры Бурятии.



В соревнованиях приняли участие команды прокуратуры, Верховного и Арбитражного судов республики, следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.



Открывая мероприятие, исполняющий обязанности прокурора Михаил Филичев поприветствовал команды на ставшей традицией спортивной встрече и пожелал присутствующим зрелищной игры, состязательного духа, командам - удачи, а болельщикам - впечатлений.







В упорной борьбе победу одержала команда Верховного суда Бурятии. Второе и третье места завоевали команды прокуратуры и Арбитражного суда.



Все участники турнира награждены дипломами и памятными призами.



