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Верховный суд Бурятии победил в турнире по волейболу

Верховный суд Бурятии победил в турнире по волейболу
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Турнир посвятили празднованию 100-летия прокуратуры республики

Состоялся турнир по волейболу, посвященный 100-летию прокуратуры Бурятии.

В соревнованиях приняли участие команды прокуратуры, Верховного и Арбитражного судов республики, следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности прокурора Михаил Филичев поприветствовал команды на ставшей традицией спортивной встрече и пожелал присутствующим зрелищной игры, состязательного духа, командам - удачи, а болельщикам - впечатлений.



В упорной борьбе победу одержала команда Верховного суда Бурятии. Второе и третье места завоевали команды прокуратуры и Арбитражного суда.

Все участники турнира награждены дипломами и памятными призами.

спорт волейбол Верховный суд Бурятии

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