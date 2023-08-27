Селенга спала сразу на 16 сантиметров
Уровень воды в реках столицы Бурятии продолжает снижаться.
На утро 27 августа уровень Селенги составляет 214 см ( -16 см за сутки ).
На реке Уда уровень воды – 212 см (-1 см за сутки ).
Уровень воды в реках Улан-Удэ спадает
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