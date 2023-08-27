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В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Общество, 
Он возник в Кабанском районе

Накануне, 26 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар, он действовал в Кабанском районе. Причиной возгорания стало неосторожное обращение людей с огнём.

Пожар был оперативно ликвидирован.

- На тушении работали восемь сотрудников лесной охраны . Было задействовано две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,01 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 27 августа новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44. 
лесные пожары

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