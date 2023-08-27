Синоптики обещают до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром туманы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +23,+28, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
Уходящий август порадует жителей Бурятии тёплой погодой
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