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Уходящий август порадует жителей Бурятии тёплой погодой

Уходящий август порадует жителей Бурятии тёплой погодой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики обещают до +28 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром туманы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +23,+28, местами +15,+20.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
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