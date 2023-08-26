В Бурятии кузнецы создали новый арт-объект

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с первого международного фестиваля кузнецов-дарханов



В культурно-туристическом центре «Баргуджин-Токум» появился новый арт-объект. Его создали участники I международного фестиваля кузнецов-дарханов «Дархан», посвящённого 100-летию Баргузинского района Бурятии.



Мастера кузнечного дела из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Санкт-Петербурга, Белгорода, Улан-Батора встретились в Усть-Баргузине с 18 по 23 августа. В эти дни любой желающий смог приобщиться к кузнечному искусству, сковав собственноручно сувенир из металла или просто понаблюдав за процессом создания стелы с названием арт-резиденции.



В свободное время участники фестиваля посетили Забайкальский национальный парк, покатались на катерах по Чивыркуйскому заливу, искупались в термальных источниках бухты Змеиной и даже порыбачили. И, конечно же, с удовольствием посетили картинную галерею Баира Будаева.



