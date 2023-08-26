Жителей Бурятии приглашают на фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

26 августа:



27 августа:

26 августа:

27 августа:

Возрастное ограничение:12+







В Улан-Удэ проходит всероссийский фестиваль, посвящённый знакомству с русским зарубежьем, его историей и современностью.Проект ближе знакомит жителей города с местной историей и расширяет горизонт знаний о родном городе, обозначая его место в мировой истории и культуре.В программе фестиваля цикл лекций о звёздах кино в Национальном музее Бурятии:14:00 «Наследие художника Сергея Шешминцева»15:30 «Сергей Колесников. Путь художника»14:00 «Парижский бурят: звезда Валерия Инкижинова»15:00 «Лауреат «Оскара» с бурятскими корнями: удивительная жизнь Юла Бриннера»А также концерты в колледже искусств имени Чайковского:вечер камерной вокальной музыки Сергея Рахманинова. Исполнитель: выпускник Молодёжной оперной программы Большого театра Николай Землянских.концерт «Эстрадная музыка русского зарубежья». Исполнитель: Константин Сучков, приглашённый солист Большого театра, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».Начало концертов в 18:00. Вход свободный