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Жителей Бурятии приглашают на фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

Жителей Бурятии приглашают на фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерты начнутся уже сегодня

В Улан-Удэ проходит всероссийский фестиваль, посвящённый знакомству с русским зарубежьем, его историей и современностью.

Проект ближе знакомит жителей города с местной историей и расширяет горизонт знаний о родном городе, обозначая его место в мировой истории и культуре.

В программе фестиваля цикл лекций о звёздах кино в Национальном музее Бурятии:

26 августа:
14:00 «Наследие художника Сергея Шешминцева»
15:30 «Сергей Колесников. Путь художника»

27 августа:
14:00 «Парижский бурят: звезда Валерия Инкижинова»
15:00 «Лауреат «Оскара» с бурятскими корнями: удивительная жизнь Юла Бриннера»

А также концерты в колледже искусств имени Чайковского:

26 августа: вечер камерной вокальной музыки Сергея Рахманинова. Исполнитель: выпускник Молодёжной оперной программы Большого театра Николай Землянских.

27 августа: концерт «Эстрадная музыка русского зарубежья». Исполнитель: Константин Сучков, приглашённый солист Большого театра, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

Начало концертов в 18:00. Вход свободный

Возрастное ограничение:12+

концерты

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