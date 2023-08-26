Жителей Бурятии приглашают на фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

В Улан-Удэ проходит всероссийский фестиваль, посвящённый знакомству с русским зарубежьем, его историей и современностью.
Проект ближе знакомит жителей города с местной историей и расширяет горизонт знаний о родном городе, обозначая его место в мировой истории и культуре.
В программе фестиваля цикл лекций о звёздах кино в Национальном музее Бурятии:
26 августа:
14:00 «Наследие художника Сергея Шешминцева»
15:30 «Сергей Колесников. Путь художника»
27 августа:
14:00 «Парижский бурят: звезда Валерия Инкижинова»
15:00 «Лауреат «Оскара» с бурятскими корнями: удивительная жизнь Юла Бриннера»
А также концерты в колледже искусств имени Чайковского:
26 августа: вечер камерной вокальной музыки Сергея Рахманинова. Исполнитель: выпускник Молодёжной оперной программы Большого театра Николай Землянских.
27 августа: концерт «Эстрадная музыка русского зарубежья». Исполнитель: Константин Сучков, приглашённый солист Большого театра, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».
Начало концертов в 18:00. Вход свободный
Возрастное ограничение:12+