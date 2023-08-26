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Бурятия заняла первое место по числу вакансий для дальнобойщиков в ДФО

Бурятия заняла первое место по числу вакансий для дальнобойщиков в ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
День дальнобойщика отмечается ежегодно в последнюю субботу августа

Востребованность водителей большегрузов и дальнобойщиков сегодня достаточно высокая. С начала 2023 года на hh.ru было опубликовано более 30 000 вакансий для представителей этих профессий по всей стране. Это на 76% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В преддверии профессионального праздника Дня дальнобойщика эксперты hh.ru проанализировали плюсы и минусы этой профессии.

Наибольшее число вакансий для водителей категории С и СЕ на данный момент сосредоточено в Московской области (7% или более 2 200 вакансий). Также высокий спрос на водителей большегрузов зафиксирован в Москве (6% или чуть более 1800 объявлений о работе). Активно с начала года приглашают на работу дальнобойщиков работодатели из Красноярского края (6%), Кемеровской области (4%), Иркутской области (4%), Новосибирска, Свердловской области и Петербурга. Камчатский край оказался на 71 месте по стране по спросу на дальнобойщиков.

При этом за год спрос на дальнобойщиков в России вырос на 76%. В регионах ДФО наибольший прирост потребности в этих работниках наблюдается у компаний из Забайкальского края (+155% новых вакансий по сравнению 2022 годом), Приморского и Хабаровского края (+150% и +127% соответственно) и Бурятии (+96%). Также высок спрос на водителей большегрузов у работодателей Магаданской области (+80% новых рабочих мест за год), Сахалина и Курил (+79%), Республики Саха (+65%) и Амурской области (+61%). Отрицательная динамика роста вакансий зафиксирована только в двух регионах: ЕАО (-9%) и Камчатский край (-10%).

Если говорить не о динамике спроса, а о количестве предложений для дальнобойщиков, то здесь картина будет немного иная. Больше всего вакансий опубликовали работодатели из Бурятии, Забайкалья, Хабаровского края.

Большинство (в 89% случаев) работодателей в вакансиях для дальнобойщиков среди важных качеств указывают хорошую физическую форму, способность переносить долгие периоды без сна, готовность к различным стрессовым ситуациям, отличное знание устройства автомобиля и правил дорожного движения. И это далеко не полный перечень того, что должен уметь представитель этой профессии. Ещё один важный критерий – опыт вождения и почти всегда требуется минимальный стаж от 2-3 лет.

Заработок дальнобойщика зависит от многих факторов — от экономической ситуации в стране и конкретных регионах, сложности маршрута, особенностей груза, наличия собственного грузовика.

В регионах ДФО одни из самых больших зарплат для дальнобойщиков предлагают работодатели из Читы (до 537 547 руб.), Циалковского (до 362 068 руб.) и Улан-Удэ (до 307 471 руб.).

статистика вакансии

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