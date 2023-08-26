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Селенга в Улан-Удэ упала ещё на 15 сантиметров

Селенга в Улан-Удэ упала ещё на 15 сантиметров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прогнозируется дальнейший спад уровня воды

Уровень воды в реках Улан-Удэ продолжает снижаться. По данным на 26 августа, Селенга опустилась ещё на 15 см – до 230 см., Уда – на два см (до 213 см).

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки спад уровня воды на Селенге в столице Бурятии продолжится.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за большой воды страдает Левобережье. Чтобы защитить от воды дома на Левом берегу, там ежедневно делают отсыпку. За месяц удалось охватить уже около ста участков. На это ушло более пяти тысяч тонн инертных материалов.


Селенга Уда реки уровень воды

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