Прогнозируется дальнейший спад уровня воды
Уровень воды в реках Улан-Удэ продолжает снижаться. По данным на 26 августа, Селенга опустилась ещё на 15 см – до 230 см., Уда – на два см (до 213 см).
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки спад уровня воды на Селенге в столице Бурятии продолжится.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за большой воды страдает Левобережье. Чтобы защитить от воды дома на Левом берегу, там ежедневно делают отсыпку. За месяц удалось охватить уже около ста участков. На это ушло более пяти тысяч тонн инертных материалов.
Селенга в Улан-Удэ упала ещё на 15 сантиметров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прогнозируется дальнейший спад уровня воды
Движение закроют за час до концерта
Железнодорожном районе провели межведомственный профилактический рейд
Утром местами туман
Состоялся финальный показ II лаборатории молодых хореографов «Сахали. Байкальские легенды»
Им стал Алексей Корытов
Осуждённые сделали первый шаг на пути к исправлению
Открытие сопровождалось вкусным обедом
Районе Сухотино установят пять беседок
Реализовать проект планируют в течение трёх лет
Соревнования пройдут в третий раз
Это произойдёт 3 и 9 сентября
Горожане увидят фильмы, вышедшие в этом году
Во время рейда выявили 25 нарушений
Необычная церемония пройдёт на ВДНХ