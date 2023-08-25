В Бурятии опровергли информацию об отмене поездов из Северобайкальска в Иркутск



Жительница Северобайкальска сообщила, что не смогла купить железнодорожный билет из города в областной центр соседнего Приангарья на конец сентября. Она позвонила на горячую линию и там, по её словам, заявили, что поезд якобы перестанет курсировать после 16 сентября.



- Неужели это правда и теперь туда только с пересадкой ехать? – поинтересовалась наша землячка в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



В Восточно-Сибирском филиале Федеральной пассажирской компании (ФПК) эту информацию опровергли. Там сообщили, что продажа билетов стартует 25 августа и все номера поездов прежние.



В июле с севера Бурятии в столицу Иркутской области В июле с севера Бурятии в столицу Иркутской области запустили дополнительный пассажирский поезд №353/354. Он курсирует в те в дни, когда в расписании отсутствуют регулярные маршруты между двумя городами.



Из Иркутска поезд отправляется в 23:06 и через день в 12:43 прибывает в Северобайкальск, а в обратный рейс уходит в 17:50. В областном центре он будет спустя сутки в 6:21 по местному времени.