25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии опровергли информацию об отмене поездов из Северобайкальска в Иркутск

В Бурятии опровергли информацию об отмене поездов из Северобайкальска в Иркутск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они продолжат курсировать между городами

Жительница Северобайкальска сообщила, что не смогла купить железнодорожный билет из города в областной центр соседнего Приангарья на конец сентября. Она позвонила на горячую линию и там, по её словам, заявили, что поезд якобы перестанет курсировать после 16 сентября.

- Неужели это правда и теперь туда только с пересадкой ехать? – поинтересовалась наша землячка в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

В Восточно-Сибирском филиале Федеральной пассажирской компании (ФПК) эту информацию опровергли. Там сообщили, что продажа билетов стартует 25 августа и все номера поездов прежние.

В июле с севера Бурятии в столицу Иркутской области запустили дополнительный пассажирский поезд №353/354. Он курсирует в те в дни, когда в расписании отсутствуют регулярные маршруты между двумя городами.

Из Иркутска поезд отправляется в 23:06 и через день в 12:43 прибывает в Северобайкальск, а в обратный рейс уходит в 17:50. В областном центре он будет спустя сутки в 6:21 по местному времени. 
железная дорога поезда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по дартсу
В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по дартсу
Общество, 25.08.2023
Соревнования пройдут в третий раз
В сентябре в Чите дважды выстрелят с пушки
В сентябре в Чите дважды выстрелят с пушки
Общество, 25.08.2023
Это произойдёт 3 и 9 сентября 
Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»
Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»
Общество, 25.08.2023
Горожане увидят фильмы, вышедшие в этом году 
В Улан-Удэ водителям и пешеходам напомнили ПДД
В Улан-Удэ водителям и пешеходам напомнили ПДД
Общество, 25.08.2023
Во время рейда выявили 25 нарушений
В сотых кварталах Улан-Удэ пообещали огородить опасный недострой
В сотых кварталах Улан-Удэ пообещали огородить опасный недострой
Общество, 25.08.2023
На его месте должны были оборудовать баскетбольную площадку
Боксёр из Бурятии стал чемпионом России
Боксёр из Бурятии стал чемпионом России
Общество, 25.08.2023
В финале Баир Батлаев был сильнее дагестанского спортсмена
В районе Бурятии собрали четыре контейнера отходов
В районе Бурятии собрали четыре контейнера отходов
Общество, 25.08.2023
Дети вместе с лесниками очистили от мусора берег реки
Часть жителей Улан-Удэ признались в ненависти к 1 сентября
Часть жителей Улан-Удэ признались в ненависти к 1 сентября
Общество, 25.08.2023
Они заявили, что в школьные годы терпеть не могли День знаний
В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры
В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры
Общество, 25.08.2023
В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева
Любителям дикоросов разрешили ехать в нацпарк в Бурятии
Любителям дикоросов разрешили ехать в нацпарк в Бурятии
Общество, 25.08.2023
Жителям республики рассказали, когда там можно собирать грибы, орехи и ягоды
Левый берег в Улан-Удэ спасают от большой воды
Левый берег в Улан-Удэ спасают от большой воды
Общество, 25.08.2023
Возле местных СНТ каждый день делают отсыпку
Фотозона с крыльями появилась на Байкале
Фотозона с крыльями появилась на Байкале
Общество, 25.08.2023
Она находится на новом турмаршруте «Исток Ангары»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^