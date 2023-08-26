Движение закроют за час до концерта
27 августа «Хор Турецкого» в честь Дня шахтёра даст бесплатный концерт в Иркутске. Музыкальный коллектив выступит на площади графа Сперанского. Праздничный концерт начнётся в 17:00.
В этой связи изменят схемы движения транспорта, сообщили в администрации Иркутска. С 16:00 до 21:00 автомобильное движение по площади будет закрыто.
Расписание движения автобусов можно посмотреть на сайте администрации города.
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В Иркутске на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение
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