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В Иркутске на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение

В Иркутске на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Движение закроют за час до концерта

27 августа «Хор Турецкого» в честь Дня шахтёра даст бесплатный концерт в Иркутске. Музыкальный коллектив выступит на площади графа Сперанского. Праздничный концерт начнётся в 17:00.

В этой связи изменят схемы движения транспорта, сообщили в администрации Иркутска. С 16:00 до 21:00 автомобильное движение по площади будет закрыто.

Расписание движения автобусов можно посмотреть на сайте администрации города.

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Иркутск концерт

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